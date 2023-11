Koliko bakšiša stane dostojanstvo

V nadaljevanju preberite:

Vsakomur, ki misli, da je birokracija v Sloveniji nočna mora in da si obisk upravne enote zasluži mesto v isti ligi kot obisk zobozdravnika, bi toplo priporočil, da se malo razgleda naokoli. Nedavno sem bil v Bosni in Hercegovini, v očetovi domovini sem imel opravke na občini in upravni enoti, kar je pomenilo izmenično neskončno stanje v dolgih vrstah pred občino, upravno enoto in na pošti, ki ga je sem in tja popestrila kakšna pikra pripomba koga od vsega hudega vajenih čakajočih.

Kljub razmeroma nizki ravni storitev v BiH sem vajen, da se zaposleni trudijo svoje delo opraviti čim manj boleče za čakajoče, a tako dolgih vrst kot tokrat še nisem doživel. Ko sem se pogovarjal s čakajočimi sotrpini, so mi razložili, da stojijo v vrsti za 300 konvertibilnih mark (153 evrov) dodatka za energetsko revna gospodinjstva.