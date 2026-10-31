Koliko je polovica od skoraj ničesar?

Če imamo kilogram riža za petinštirideset ljudi, je to 22 gramov riža na osebo. »Bolj kot prava porcija je to le zamisel riža. Konceptualni riž,« je dejal Andrea Merendelli, direktor gledališča v Anghiariju. Predstavil je tudi poskus, ki ga je naredil eden od taboriščnikov: »Najprej sem spil vso vodo, tako da je gošča riža ostala na dnu, in potem sem jo izmeril z žlico. Dve žlici? Da, ampak samo enkrat, za božič. Običajno je je bilo manj …« Podobno je bilo z makaroni: »Eden od mojih prijateljev jih je redno štel in si zapisoval v dnevnik: petnajst makaronov za zajtrk in … nekoč za večerjo celo šestinšestdeset! Kot da bi našel zlato: šestinšestdeset drobnih makaronov!« Tak je bil jedilnik v italijanskem koncentracijskem taborišču Renicci, ki je delovalo od oktobra 1942 do kapitulacije ...