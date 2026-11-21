Če za načrtovani podatkovni center ne bi zgradili novih obnovljivih virov, bi to Slovenijo potisnil daleč pod obvezni evropski prag 25 odstotkov obnovljive energije v svoji porabi. Davkoplačevalce bi to lahko stalo desetine milijonov evrov na leto – seveda za profit britanskega podjetja. Britanska investicija v fracking v Prekmurju se je končala na sodišču. Da bi se izognili novemu poskusu kolonizacije Slovenije, je treba pogoje dogovoriti vnaprej. Na gospodarskem ministrstvu, ki ga vodi Anže Logar, so se pred kratkim sestali s predstavniki britanske družbe VivoPower International. Ta bi v Kidričevem postavila podatkovni center z začetno zmogljivostjo 2 × 50 megavatov, ki naj bi do leta 2030 zrasla na 400 megavatov. Ministrstvo razvoj podatkovnih centrov podpira. Kdo pa ni za razvoj? ...