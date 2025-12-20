Komunisti, ki strašijo s komunizmom

Pavol Dubček, zdravnik in sin nekdanjega prvega sekretarja češkoslovaške partije Aleksandra Dubčka, legendarnega voditelja praške pomladi, mi je pred leti s precej grenkobe potožil, da je na Slovaškem in Češkem zdaj na oblasti politika, ki je leta 1968 podpirala sovjetsko okupacijo Češkoslovaške. Zdajšnja predsednika vlad v Bratislavi in Pragi z neprikrito naklonjenostjo Moskvi bridko potrjujeta te njegove izjave. Václav Havel se zaradi njiju gotovo obrača v grobu.

Spomin volivcev je očitno vedno bolj kratkega daha, kakor da ti novodobni politični povzpetniki niso nikoli storili nič slabega. Slovaški premier Robert Fico je moral marca 2018 denimo odstopiti zaradi krize, ki je izbruhnila po umoru preiskovalnega novinarja Jána Kuciaka in njegove partnerke Martine Kušnírove. Toda po volitvah 2023 je začuda spet postal premier in s svojo politiko v teh dneh ljudi znova pognal na ulice.

Vodja opozicijskih Demokratov Jaroslav Nad' je na množičnih protestih, ki jim pravijo »kredina revolucija«, denimo opozarjal, da Fico napada neodvisne inštitucije, kulturo, medije. »Natančno tako, kot so to nekoč počeli komunisti!« svari opozicija, ki ima dovolj Rusiji naklonjene in nedemokratične Ficove vladavine.