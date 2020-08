Koncert, ki ga nihče ne bo slišal v celoti

Ameriški avantgardni skladatelj John Cage (1921–1992) je orgelsko delo Organ2/ASLSP ustvaril po naročilu essenskega orglarja in skladatelja Gerda Zacherja leta 1987, in sicer kot priredbo klavirske verzije ASLSP, ki jo je napisal dve leti pred tem. Za obe verziji velja Cageev napotek, da naj bi se izvajali as slow as possible oziroma čim počasneje. A medtem ko klavirska izvedba izzveni relativno hitro, se lahko orgelska izvedba razpotegne skoraj v nedogled. Zacherjev premierni koncert Organ2/ASLSP je v francoskem Metzu novembra 1987 trajal 29 minut, kasnejše orgelske izvedbe pa od dvajset do sedemdeset minut.A kako razumeti Cageevo ...