Koncesionarji so del javnega zdravstva, ne sovražnik državnih bolnišnic

Dušan Keber je za Sobotno prilogo Dela napisal komentar Pacientu je vseeno, državi ne sme biti, v katerem se odziva na mojo kolumno Boj za javno zdravstvo je kot argentinski peronizem. Osnovni namen mojega odgovora ni kritika Kebrovega zapisa, ampak nadaljevanje konstruktivnega dialoga s ciljem iskanja ustreznih rešitev. Predvsem zato sem že v kolumni poskušal pojasniti razliko med državnim, javnim in zasebnim zdravstvom in skušal podati rešitve za nekatere ključne probleme slovenskega zdravstva, ki po moji oceni izvirajo iz slabe organizacije javnega sistema. Pri tem sem zavzel stališče, da so koncesionarji v zdravstvu enakovredni državnim javnim ustanovam na področju, za katero imajo koncesijo. Keber temu argumentu na več mestih oporeka. Sam sem navedel, da tudi kupec goriva na črpalki ...