Koncesionarji so del javnega zdravstva, ne sovražnik državnih bolnišnic

Vsak javni sistem, torej tudi zdravstvo, mora biti pod učinkovitim stroškovnim nadzorom, tudi pri dejavnostih, ki ne bodo nikoli funkcionalno optimalne.
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Pomembno je, da se javni zdravstveni sistem neha ukvarjati z razrednim ideološkim bojem državne prevlade in se ukvarja s pacienti. FOTO: Blaž Samec
Dušan Keber je za Sobotno prilogo Dela napisal komentar Pacientu je vseeno, državi ne sme biti, v katerem se odziva na mojo kolumno Boj za javno zdravstvo je kot argentinski peronizem. Osnovni namen mojega odgovora ni kritika Kebrovega zapisa, ampak nadaljevanje konstruktivnega dialoga s ciljem iskanja ustreznih rešitev.
Predvsem zato sem že v kolumni poskušal pojasniti razliko med državnim, javnim in zasebnim zdravstvom in skušal podati rešitve za nekatere ključne probleme slovenskega zdravstva, ki po moji oceni izvirajo iz slabe organizacije javnega sistema. Pri tem sem zavzel stališče, da so koncesionarji v zdravstvu enakovredni državnim javnim ustanovam na področju, za katero imajo koncesijo.
Keber temu argumentu na več mestih oporeka. Sam sem navedel, da tudi kupec goriva na črpalki ...
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