Kdo je ženska, ki je prvič potovala okoli Lune

Christina Koch je prva ženska, ki je obletela Luno. V vesolju je bila skupaj več kot 330 dni.
Galerija
Christina Koch zre proti Zemlji skozi okno oriona. Fotografijo je objavila tudi na instagramu, kjer je pripisala, da so to prve kitke, ki so zapustile Zemljino orbito. FOTO: Nasa/AFP
V minulih dneh je četverica ljudi – trije Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen – obletela Luno. Nekateri sicer ne verjamejo, da se je to zgodilo, spet drugi tarnajo, da od odprave Artemis 2 večina od nas nima nič (če zanemarimo razvoj tehnologije, znanja, industrije), da bi sredstva (in teh je v celoten program steklo res veliko) lahko porabili koristneje. Res bi (če sploh) lahko k Luni poslali le novo robotsko sondo, tudi ta bi dobro zbrala podatke in poslikala Luno z vseh zornih kotov, vendar bi bili prikrajšani za nekaj velikega: zgodbo. Dobro zgodbo. V tem kaosu jo še kako potrebujemo.
Christina Koch med pripravami na oblet Lune. FOTO: Nasa/Reuters
Le ljudje lahko s strastjo hitijo pripovedovati, kako so jim razgledi ...
Komentarji