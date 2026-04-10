Kdo je ženska, ki je prvič potovala okoli Lune

Christina Koch je prva ženska, ki je obletela Luno. V vesolju je bila skupaj več kot 330 dni.

V minulih dneh je četverica ljudi – trije Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen – obletela Luno. Nekateri sicer ne verjamejo, da se je to zgodilo, spet drugi tarnajo, da od odprave Artemis 2 večina od nas nima nič (če zanemarimo razvoj tehnologije, znanja, industrije), da bi sredstva (in teh je v celoten program steklo res veliko) lahko porabili koristneje. Res bi (če sploh) lahko k Luni poslali le novo robotsko sondo, tudi ta bi dobro zbrala podatke in poslikala Luno z vseh zornih kotov, vendar bi bili prikrajšani za nekaj velikega: zgodbo. Dobro zgodbo. V tem kaosu jo še kako potrebujemo. Christina Koch med pripravami na oblet Lune. FOTO: Nasa/Reuters Le ljudje lahko s strastjo hitijo pripovedovati, kako so jim razgledi ...