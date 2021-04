Konec šole – konec družbe

V nadaljevanju preberite:

Globalni odziv na epidemijo covida-19 nas sooča s padcem predstavnega sveta, ki je bil vzpostavljen v osrčju svobodnega sveta s porazom fašistične in nacistične ideologije po koncu druge svetovne vojne. S to epidemijo ni več mogoče govoriti o renesansi konceptov razsvetljenstva in humanizma, če ti ne vsebujejo razmisleka o tem, kako jih nadgraditi in preostali živi svet osvoboditi okov podrejenosti človeški vrsti.

Z daljinskim šolanjem pa ne le da dopuščamo razrast in legitimacijo za preživetje skupnosti pogubnih socialnih razlik in popolno razvrednotenje znanja – kdor je imel priložnost opazovati najstnike med spremljanjem daljinskega pouka ali odgovarjanjem na daljinska preverjanja, bo razumel, o čem je govora –, temveč neposredno demontiramo družbo prihodnjih desetletij.