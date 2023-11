V nadaljevanju preberite:

Velike ameriške evangeličanske cerkve ne le, da verjamejo, da gre svet h koncu, ampak tudi aktivno molijo, da bi se to zgodilo. Eden najbolj znanih evangeličanskih duhovnikov, ki naj bi imel v svoji cerkvi več kot deset milijonov vernikov, John Hagee, v pridigah rad razlaga, da živimo zadnje dneve na zemlji. Hagee je velik podpornik Donalda Trumpa. Ob njegovi izvolitvi za predsednika ZDA je celo dejal, da je bil Trump izbran od boga. Trump je Hageeja tako zelo spoštoval, da je sledil njegovi zahtevi, da se ameriško veleposlaništvo v Izraelu premakne iz Tel Aviva v Jeruzalem. Hagee je bil seveda povabljen na otvoritev.

Čeprav se je Izrael v preteklosti zavzemal za to, da bi se ameriško veleposlaništvo preselilo v Jeruzalem, so pri uresničitvi te ideje bistveno vlogo odigrale velike evangeličanske cerkve. Evangeličani namreč verjamejo, da je za možnost drugega prihoda Kristusa nujno, da je Jeruzalem pod nadzorom judov. To je namreč ključen pogoj, da kristjani ob koncu sveta pridejo v nebesa. Ker je judovski nadzor nad Sveto deželo možen le tako, da se iz njega prežene Palestince, ameriški evangeličani močno podpirajo izgon Palestincev iz celotnega Izraela.

V tem prizadevanju je še posebej aktivna ameriška organizacija Christians United for Israel, ki jo je leta 2006 osnoval pater Hagee. Čeprav je bil v preteklosti znan po mnogih antisemitskih izjavah, je v nekem trenutku naredil preobrat in začel finančno podpirati judovske priseljence pri zavzemanju palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu. Preganjanje Palestincev, ki ga izvajajo ti priseljenci, je namreč v pomoč pri ustvarjanju razmer za Kristusovo vrnitev.

Režiserka Tonje Hessen Schei pravi, da evangeličani, ki čakajo na konec sveta, vsakršno situacijo hitro interpretirajo kot znak, da se bliža armagedon. Pandemija covida in ruska invazija na Ukrajino sta bili zanje takšna znaka. Ker se bo zadnji veliki konflikt po napovedih fundamentalističnih evangeličanov zgodil na Bližnjem vzhodu, so še pred zdajšnjo vojno med Izraelom in Hamasom pomagali prilivati ogenj na napetosti med Palestinci in Izraelci.