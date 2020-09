Koroška jesen

Bliža se stoletnica koroškega plebiscita, travmatične zgodovinske postaje za življenje južne Koroške in še posebej za tamkajšnje Slovence. S stoletno distanco je vendarle mogoče reči, da so se mnoge reči spremenile. Slovenija in Avstrija sta partnerici v Evropski uniji, imata številne skupne interese, nacionalizem na Koroškem peša.Zamejski Slovenci niso več kmetje, postali so izobraženci: pravniki in veleposlaniki, univerzitetni profesorji in gospodarstveniki, kulturniki. Manjšina na Koroškem je uspešna skupnost, številni njeni člani zasedajo pomembne položaje v družbi. Slovenski ustvarjalci, Maja Haderlap in Florjan ...