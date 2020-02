Košarkar z nasmehom

Spodaj, na igrišču, je bil pogosto fant, ki je metal na koš sam. Ker je želel igrati in nekoč tudi zmagovati, kot so zmagovali starejši in močnejši od njega, ki so prihajali igrat kasneje, ko je sonce že zašlo za blok, ni imel druge izbire. Vedel je: dokler bo sonce, ne bo nikogar in on bo lahko v miru igral svojo igro.Ker je metal sam, si je pogosto predstavljal, da je nekdo drug; največkrat je bil Dražen Petrović ali pa Michael Jordan, čeprav ga je pri njem motilo, da je bilo še toliko drugih, ki so hoteli biti on; zato je bil včasih raje Larry Bird, pa Jonathan Starks, na trenutke tudi Charles Barkley ali pa recimo Allen ...