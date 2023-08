V nadaljevanju preberite:

Z dnevom judovske kulture si želijo organizatorji nadaljevati in razširiti projekt Nikoli ne pozabi (Never Forget), v okviru katerega so bili leta 2022 pred občinsko stavbo v Šalovcih položeni tlakovci spomina – spotikavčki, v spomin na judovskega fotografa Julija Gyulo Schönauerja in njegovo družino, ki so bili leta 1944 skupaj z večino Judov iz Prekmurja odpeljani v Auschwitz, od koder se niso vrnili.

»Z enodnevnim festivalom A Bisale Mazl – Košček sreče – Egy kis mázli želimo položiti temeljni kamen za vzpon nove tradicije spoznavanja zgodovine judovske kulture in druženja ljudi ter s tem proslaviti neprecenljivost mirnega sožitja različnih kultur in veroizpovedi v eni izmed najbolj idiličnih pokrajin v Evropi,« pravi pobudnica in glavna organizatorka festivala Katja Čibej Fras.