Kot da nasilje nad nemočnimi spada med naše tradicionalne vrednote

Z latvijsko režiserko Kristo Burāne o tem, kako sta povezana boj za ohranjanje gozdov in skorajšnji izstop Latvije iz istanbulske konvencije.

Na mizi je ležal izvod latvijske revije Ir. Na naslovnici je bil portret režiserke Kriste Burāne. Nekdo je pripomnil: To je ženska, ki je zakuhala afero istanbulska konvencija. Debelo sem pogledal. Krista Burāne s kratko pristriženim frufrujem, velikimi očali s šestkotnimi okvirji in pisano srajco z rastlinskimi vzorci ni vzbujala vtisa človeka, ki želi doseči, da njegova država kot prva članica EU odstopi od konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami. Sledilo je pojasnilo: Res je, režiserka ostro nasprotuje izstopu. Toda njen aktivizem na okoljevarstvenem področju je ujezil eno izmed koalicijskih strank. Ker so Krista Burāne in njeni somišljeniki dosegli svoje, je taista stranka na glasovanju o izstopu iz konvencije podprla opozicijo. Zato bi lahko rekli, da je zakuhala ...