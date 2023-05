Kot nova bomba v Hirošimi

V nadaljevanju preberite:

Vprašanje resnice proti vprašanju nenehne družbene in čisto konkretne vojne (Ukrajina) je vedno tudi vprašanje svobode izražanja, moči, ki jo duhovna ali politična oblast uveljavlja nad ljudmi, seveda tudi medijev in posledično temeljev demokracije. V Sloveniji, kot tudi v drugih državah močnega populizma, se je pokazalo, da ima »hirošimski proces umetne inteligence« v produkciji lažnih novic, manipulaciji informacij in po dezinformacijah že dolgo svojo politično »sestro«.