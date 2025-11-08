Kot zdravnik si želim le optimalnih razmer za delo

V nadaljevanju preberite:

Kardiolog, redni profesor, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, redni avtor znanstvenih člankov in vabljeni predavatelj na mednarodnih znanstvenih konferencah. Dr. Marko Noč je bil dve desetletji predstojnik Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino na UKC.

Zakaj ste postali zdravnik? Ste to hoteli že od nekdaj ali je bila odločitev kasnejša?

Odkar pomnim, sem želel postati zdravnik. Že v vrtcu. Nikoli nisem imel druge alternative. In že v osnovni šoli me je zelo zanimalo, ko smo se učili o človeškem telesu.

To je sreča. Prihajate iz zdravniške družine?

Ne, moja starša nista bila zdravnika, je bil pa zdravnik moj stric, prek katerega sem ta poklic spoznal že kot otrok. Najbolj me je privlačilo, da s tem, ko zdraviš, lahko narediš veliko dobrega. In tako je še danes, ko ima zdravniški poklic bistveno manjši ugled kot nekoč.

Zakaj?

Časi se spreminjajo in s tem tudi pomen in vloga posameznih poklicev. Nekateri izginjajo, nekateri se pojavljajo na novo, česar bo v dobi umetne inteligence in digitalizacije še več. A pristnega odnosa med bolnikom in zdravnikom, ki bo vedno predstavljal temelj dobre medicine, ne more nadomestiti prav nič od tega.