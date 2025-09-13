Krajevnih dvojezičnih imen, ulitih v bron, ni mogoče na hitro uničiti

V nadaljevanju preberite:

Pred 44 leti je dobil nagrado Prešernovega sklada, ob koncu letošnjega leta bo dopolnil 90 let. Koroški umetnik je ob tem Gorenjskemu muzeju podaril 136 svojih del.

»Omanova umetnost je pričevanje,« je v knjigi Valentin Oman – Tišina, ki pušča sledi zapisal vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Marko Arnež. »Kot da v njej vedno ostane nekaj neizrečenega, kar čaka, da se znova srečamo z njo.« Znameniti slikar avstrijske Koroške in Slovenije ob devetdesetletnici razstavlja v Kranju, Slovenj Gradcu in drugje. Nedavno je razstavljal na Dunaju in v Bratislavi. Tudi prihodnje leto bo najverjetneje razstavljal. Ob Maji Haderlap, Florjanu in Cvetki Lipuš ter Karlu Smolleju so se mu poklonili številni drugi borci za umetnost in preživetje Slovencev na drugi strani naše severne meje – ter spomnili Slovenijo na tamkajšnjo umetniško moč.