Kraljeva dela govorijo o solidarnosti, miru in skupnosti

Ko vstopimo na razstavo Toneta Kralja v Narodni galeriji, kot oranžni sončni zahod pred nami najprej zažarita dve veliki sliki – Zadnja večerja in Saloma.

Tone Kralj je bil poseben slikar, popolnoma predan umetnosti in velik humanist. Ne čudi, da je razstava, ki jo je ustvaril Goran Milovanović, posebna izkušnja, ki te spremlja še dolgo po tem, ko iz temnih sob v galeriji stopiš na svetlobo dneva. Nedavno je bila v Muzeju novejše zgodovine razstava del, ki jih je Tone Kralj ustvaril v času druge svetovne vojne, z naslovom Kruha in iger. Zdajšnja razstava v Narodni galeriji prikazuje dela, ki so nastajala pred drugo svetovno vojno, njen naslov pa je Vizionarski mistik. Če primerjamo dela z obeh razstav in oba naslova, vse to o njem pove marsikaj – predvsem o tem, kako različnih tem se je dotikal, kako se je odzival na svet okoli sebe in kako še vedno ostaja skrivnosten. Zakaj ta naslov in kako ste se lotili te razstave? Naslov Vizionarski ...