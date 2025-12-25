Prihodnje generacije zgodovinarjev bodo o letu 2025 pisale kot o letu, v katerem je Donaldu Trumpu uspelo zrušiti liberalni mednarodni red, ki je bil v resnici vedno nestabilen zaradi monistične prepričanosti, da se lahko človeštvo racionalno sporazume o tem, kako voditi in organizirati družbe. Vendar je ta po drugi svetovni vojni kljub vsemu do znosne mere ohranjal pri življenju veljavna pravila in institucije, ki so omogočale delovanje mednarodne diplomacije, na čelu z Organizacijo združenih narodov, svetovnim multilateralnim trgovinskim sistemom (Bretton Woods) in varnostnimi povezavami.

Trumpova vladavina je izbrisala razlike med vojno in mirom, nacionalnimi in zasebnimi interesi, zavezniki in sovražniki ter med levim in desnim. Njegova politika je vse to podredila v transakcijske mehanizme, pri čemer ameriški predsednik uveljavlja izključno zasebne interese skupaj z interesi njegove družine ter sikofantov in tehnoloških oligarhov okoli njega. Vse to ne vpliva razdiralno le na ves svet, temveč tudi na Ameriko. Danes po javnomnenjskih meritvah kredibilne Navigator Research znatno število Američanov obžaluje, da so oddali svoj glas za Trumpa, žal pa s tem ne morejo več popraviti škode.