Ne sme se zgoditi, da v pozabo potonejo dolgoletne politične zlorabe in mrcvarjenje policije, sistematične kadrovske čistke in spreminjanje organizacijske strukture, katerih namen je vzpostavitev policijskega sistema, ki bo deloval po navodilih politike. Kaj lahko storijo politikantski ukazi in podlosti nad represivnimi in nadzornimi organi, se kaže tudi v sumu zlorabe urada za preprečevanje denarja, ki naj bi postal udarna pest ene politične stranke.

Prejšnji oblastniki so več kot dve leti kadrovsko lomastili po policiji, menjali in prestavljali brez strokovnih argumentov in obrazložitev kadrovskih potreb, nova vlada pa se je nalezla podobnih vzorcev obvladovanja policije. Vse to počnejo na podlagi »Omanovega zakona« – ni pomembno, kaj zna, važno, da je naš.