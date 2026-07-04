Krimska sramota: od vznesenega »Krim je naš« do praznih hotelov

Rusija brez goriva, z nevarno draginjo in vojsko, ki požre pol proračuna.

Vladimir Putin preživlja težke čase. Dolgo je mislil, da je čas na njegovi strani. In mižal pred dejstvi. Na nedavnem kongresu Enotne Rusije, ki ji po novem pravijo kar Putinova partija, je prvič javno priznal, da ukrajinski napadi na naftno infrastrukturo povzročajo težave. A te so po njegovem zgolj prehodne narave. Tega seveda nihče več ne verjame. Vladimir Putin je že zdavnaj izgubil stik z realnostjo. Ljudje so razjarjeni. Zaradi represij, vojne in nenehnih laži. Zdaj že kar 81 odstotkov prebivalcev Rusije zahteva konec te katastrofalne vojne. »Veliki geostrateg, v Moskvi pa ni mogoče dobiti kaplje bencina!« se je na omrežju X pridušal Moskovčan. »Leta 2019 je bilo treba za letalsko vozovnico Moskva–New York–Moskva odšteti 25.000 rubljev (slabih tristo evrov), danes pa ves dan ...