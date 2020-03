FOTO:Kristian Novak: »Strah me fascinira kot čustvo, ki radikalno spreminja vedenje ljudi«

Kristian Novak: »Strah me fascinira kot čustvo, ki radikalno spreminja vedenje ljudi«

S hrvaškim pisateljem o njegovih romanih Črna mati zemla in Cigan, ampak najlepši, o (ne)uspehu, o vlogah strahu, Romih, hrvaščini ...

Poskušam biti osredotočen na manjše število stvari. Ko pa me nekaj začne zanimati, to raziščem do konca, pravi Kristian Novak. FOTO: Jože Suhadolnik