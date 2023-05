Krivda žrtve

V nadaljevanju preberite:

Nobelovec, ki je preživel holokavst, je strnil svoj pogled na vse tiste, ki so se ob začetku druge svetovne vojne razglasili za pacifiste ali za nevtralne, molčali ob zločinih nad človeštvom in so mnogi molčali tudi po končani vojni.

Nekateri holokavsta še danes ne priznajo ali pa ga relativizirajo, preobračajo in zmanjšujejo številke, kot da je mogoče najti racionalno ozadje zločinov. Za mnoge genocid v Srebrenici še vedno ni genocid. Cela šola zgodovinopisja na zahodu je bila utemeljena na podmeni, da sta bila fašizem in nacizem zgolj odgovor na komunizem (Ernst Nolte, François Furet, Alfred Cobban) in da je bil Hitler v resnici prisiljen napasti Sovjetsko zvezo, preden bi Stalin napadel Nemčijo. Enake razlage o tem, kako je bil Putin v resnici izzvan od Ukrajine danes pridigajo vseh vrst opravičevalci ruske agresije, enako levi kot desni.