Krogec, ki odgovarja na ključno vprašanje

Vstopili smo v obdobje, ko bo ljudstvo za trenutek zares prevzelo oblast. To ne bo načelo, zapisano na ustavnem papirju, temveč realno stanje, natisnjeno na volilne glasovnice. Poteza pisala slehernega ob tistih, ki bodo glasovali, bo definirala veje oblasti za naslednja štiri leta. Če štejemo volitve v državni zbor, oblastno napravo neodvisne Republike Slovenije, so to desete volitve. Če prištejemo še tiste leta 1990, ko se je neposredno glasovalo o sedežih v skupščini, so to enajste parlamentarne volitve. Koalicija, ki jo je vodilo Gibanje Svoboda, je zdržala celoten mandat, kar je v zadnjih letih redkost. Zadnja koalicija, ki je preživela vsa štiri leta, je vodenje države prevzela leta 2004. Koalicijo je takrat vodila SDS.