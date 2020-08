Kronični bolnik, čigar stanje ob neukrepanju prehaja v akutno

Glede na zadnje razpoložljive statistike izdatkov sektorja država (SURS, december 2019) smo v letu 2018 za zdravstvo namenili 6,6 odstotka BDP javnih sredstev. Izdatki za socialno zaščito so zneskovno sicer višji (16,7 odstotka BDP), a zajemajo več vsebin (starost, bolezen in invalidnost, družine in otroci, brezposelnost, drugo).Po sistemu zdravstvenih računov, ki velja za mednarodni standard podrobnega spremljanja izdatkov za zdravstvo, so javni tekoči izdatki v letu 2019 po prvi oceni znašali 5,9 odstotka BDP (brez investicij). Če javnim izdatkom dodamo še zasebno porabo za zdravstvo, je bil ta sistem lani »težak« približno ...