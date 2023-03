Kruh in igre,volkovi, ovce in konji

V nadaljevanju preberite:

Obisk svetovnega nordijskega prvenstva v Planici je kvalificirana javnost označila za polomijo. Cilj je bil privabiti 150.000 gledalcev, po tednu dni so jih z zvrhano mero domišljije našteli kakih 27.000. Po vseh mogočih razlagah o vzrokih je mogoče nedoumno reči: Planica je v tej prireditvi izgubila stik z ljudstvom. Stvar je v značilnem slogu zagrabil Janez Janša. V tej perspektivi lahko vidimo drugi shod upokojencev, ki ga je z logistiko Janševe SDS v sredo spet organiziral nekdaj moralno zrušeni in kazensko obsojeni zapornik Pavel Rupar. V tej predstavi, ki jo je nacionalna televizija neposredno prenašala na prvem programu, so obudili duha izrednega, skorajda vojnega stanja.