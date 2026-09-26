Kuhinja in kriminal sta pri meni dve strani istega ogledala

Eric Kragh Vildgaard vodi restavracijo Jordnær, ki je med najbolj cenjenimi v Københavnu in ena od približno 160 na svetu s tremi Michelinovimi zvezdicami. Njegova pot je še zanimivejša od teh številk: od najstniških let je bil povezan s svetom uličnih tolp in mamil, iz katerega ga je iztrgala ženska, danes njegova žena in partnerka. Pravi, da se je pred desetimi leti znova rodil. Če bi hoteli videti današnjega Vildgaarda, najmehkejšo plat nordijskega hrusta, bi morali biti minule dni na kosilu v prijetni gostilni v Posočju. Z njim je za mizo sedelo ducat kuharskih profesionalcev – in njegov osemletni sin. Otrok, ki živi v varnem okolju ter ga starši vodijo in spodbujajo. Mali bo očitno kuhar, saj je samozavestno analiziral ponudbo na mizi. Vildgaard, ki ni imel sreče z osnovno družino, ...