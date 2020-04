FOTO:Kukavičje jajce in bele halje

Mihail Bulgakov, pisec nesmrtnega Mojstra in Margarete, je leta 1925 objavil manj znani satirični roman Usodna jajca, ki so ga na novo odkrili prav v času zdajšnje pandemije. Vsebina zgodbe, ki so jo v Rusiji v režiji Sergeja Lomkina prelili v celovečerni film, italijanski Rai pa je po njej leta 1977 posnel krajšo nadaljevanko, sicer ni neposredno povezana z zdajšnjo katastrofo, toda koristnih in tudi nadvse poučnih vzporednic je v njej kljub vsemu vendarle kar precej.Glavni junak znanstvenofantastične satire Usodna jajca Mihaila Bulgakova je že malce priletni zoolog Vladimir Ipatjevič Persikov, specialist za amebe in dvoživke. ...