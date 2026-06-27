Kultura kot steber strpne, humane in demokratične skupnosti

Ignacija Fridl Jarc velja za predano zagovornico slovenščine in njene vloge pri krepitvi narodne identitete.

Med letoma 2020 in 2022 je na ministrstvu za kulturo zasedala mesto državne sekretarke in si nabirala izkušnje. Polje kulture je že takrat dobro poznala, saj je desetletja v njem delovala tudi kot literarna in gledališka kritičarka ter založnica. Ignacija Fridl Jarc se je odzvala na prošnjo za intervju, čeprav je mesto ministrice za kulturo komaj prevzela. Ob najinem pogovoru ni imela niti v celoti sestavljene najožje ekipe. Kljub temu sva se dotaknila večine perečih tem, odgovarjala je neposredno in brez olepšav. V svet politike ste odločneje zakorakali leta 2020, ko ste zasedli mesto državne sekretarke na ministrstvu za kulturo v času ministra Vaska Simonitija. Kako težka je bila odločitev, da se boste vrnili, tokrat kot ministrica? Že skoraj štiri desetletja sem povezana s kulturo. Po ...