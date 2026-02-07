Kurdski avtonomiji v Siriji ni bilo dovoljeno preživeti

Po skoraj mesecu dni spopadov so Sirske demokratične sile (SDF) 30. januarja z vlado v Damasku podpisale dogovor o vključitvi kurdskih borcev v strukture vladnih sil. Obenem bodo nadzor nad vsemi na provincami na severu in vzhodu Sirije, ki je bil vrsto let v rokah Kurdov, v prihodnjih tednih prevzele vladne institucije. To ne velja le za večinoma (sunitsko) arabski provinci Raka in Deir ez Zor, kjer je sirska vojska nadzor prevzela že sredi januarja, ampak tudi za večinoma kurdsko provinco Hasaka ter strateško ključni mesti Kamišli in Kobani, mesto heroj, ki se je v letih 2014 in 2015 obranilo pred ofenzivo samooklicane Islamske države.

V okviru dogovora z oblastmi v Damasku bodo sirski Kurdi sicer prvič v zgodovini moderne sirske države dobili državljanske pravice, obenem bodo priznali tudi njihovo kulturo, toda z dogovorom, ki je bil dejansko ultimat, se de facto končuje štirinajst let trajajoče obdobje kurdske avtonomije.

Sirski Kurdi, ki so na vrhuncu delovanja avtonomnega območja Rožava nadzorovali četrtino sirskega ozemlja, s podpisom dogovora niso izgubili le nadzora nad velikanskim ozemljem, ki so ga po vojaški zmagi nad IS konec leta 2017 razširili krepko prek meja kurdskih območij. V štiriindvajsetih urah (med 17. in 18. januarjem) so Sirske demokratične sile namreč izgubile nadzor nad približno 80 odstotki ozemlja, zapustilo pa jih je okoli 70 odstotkov vseh arabskih borcev, ki so sodelovali v njihovih vrstah. Politično in vojaško vodstvo sirskih Kurdov – Sirske demokratične sile so večinoma sestavljali pripadniki kurdskih Ljudskih zaščitnih enot (YPG), sestrske organizacije Kurdske delavske stranke (PKK) iz Turčije – je s podpisom sporazuma izgubilo tudi ekonomsko zaledje.