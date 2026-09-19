Kvantna tehnologija: od eksotike do geopolitične stave stoletja

Desetletja je veljalo, da bo kvantni računalnik nekoč spremenil svet – le da nihče ni vedel, kdaj. Zdaj se nekaj premika. Denar, patenti, novi procesorji in predvsem napredek pri kvantnem popravljanju napak nakazujejo, da se časovnica morda prvič zares krajša. Toda ali smo na začetku kvantne dobe ali le sredi novega tehnološkega mehurčka? Tehnologija, za katero se je desetletja zdelo, da lahko na njene učinke čakamo čez »dvajset let v prihodnosti«, je postala ena največjih tehnoloških stav našega časa. Leta 1995 večina ljudi še ni uporabljala svetovnega spleta. Za mnoge je sodil predvsem na univerze in v raziskovalne laboratorije, med računalniške zanesenjake in ljudi, ki so si po elektronskih omrežjih pošiljali sporočila. Nakupovanje po spletu je zvenelo eksotično, gledanje filma prek ...