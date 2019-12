La la Evropa

Samo kak dan, preden je bila evropska komisija naposled ustoličena, sta Francija in Nemčija poslali državam članicam dokument o predlogu medvladne konference o prihodnosti Evropske unije. Večina pozornosti je usmerjene v Ursulo von der Leyen in njen zeleni, digitalni in geopolitični program. Toda vprašanje je, kolikšno podporo evropskih vlad bo imela bivša šibka nemška obrambna ministrica, vprašljivo je, ali lahko postane močna predsednica komisije. V ozadju ostaja, da največji članici EU zlagoma pripravljata paspartu nove Evrope in spreminjanje evropskih pravil. Cilj medvladne konference so konkretne politične ideje, ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.