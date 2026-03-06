La Maestra – mojstrica, ki po prestižni zmagi sanja o Ravelovem La Valse

Leta 2018 so le štiri odstotke orkestrov po svetu vodile ženske. Odstotek je do danes narasel na osem. Svet klasične glasbe je še zmeraj svetlobna leta oddaljen od okolja, v katerem bi bila oba spola enakovredno zastopana. Na tekmovanja v dirigiranju je sprejetih malo kandidatk, tudi v izbirnih žirijah in komisijah prevladujejo moški.

Podatki niso iz trte izviti, temveč povzeti po študiji, ki jo je na pobudo organizatorjev mednarodnega glasbenega tekmovanja za dirigentke La Maestra leta 2024 opravila Nathalie Kraft. Umetniška direktorica Paris Mozart Orchestra Claire Gibault je pred leti kot žirantka od blizu uvidela, da na tekmovanjih prevladujejo moški in da bi si kakšna dirigentka včasih bolj zaslužila zlato priznanje, zato se je odločila dati glas in prostor dirigentkam z vsega sveta.

Letos je bila med 225 prijavljenimi kandidatkami najboljša Slovenka Mojca Lavrenčič.