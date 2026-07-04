Lahko pride sam Alah, a če bo diktator, bomo odstranili tudi njega

Režim je uničil državo samo zato, da je ohranil oblast, zato si ne zasluži nobenega opravičila, je v intervjuju pripovedoval sirski poslovnež.

Ta pogovor se je začel brez ideje, da bo pristal na papirju. Šlo je za druženje ob jedači in pijači v sirskem hribovju blizu Tartusa. Kmalu je bilo očitno, da ima sirski kmetovalec in poslovnež Jaser Huder obilo premišljenih vpogledov. Predvsem o tem, kaj se je v Siriji dogajalo med vojno in kaj bo sledilo pod novo oblastjo. Sediva ob reki, med drevesi in pred polno mizo hrane, zato se zdi misel na vojno kot nekaj oddaljenega. Pa je res tako? Osemdeset do devetdeset odstotkov Sircev ni podpiralo Bašarja al Asada niti ga niso spoštovali. Hoteli so menjavo, zato je režim nanje gledal kot na sovražnike. Četudi je bil diktator, bi moral vsaj malo poslušati ljudi. On pa jih je samo tlačil. Če je proti tebi osemdeset odstotkov ljudstva, moraš oditi, vsaj če res hočeš nekaj dobrega za državo. ...