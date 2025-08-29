Lara Prašnikar, najdražja nogometna Slovenka

V nadaljevanju preberite:

Mislili smo, da je slovensko nogometno poletje zaznamoval Benjamin Šeško, a vendar je še večji mejnik v ženskem nogometu premaknila Lara Prašnikar. V času pisanja teh vrstic dogovor še ni imel uradnega pečata, toda stvari so precej jasne. Utah Royals je za slovensko nogometašico odštel 550.000 evrov odškodnine, s čimer je Eintracht Frankfurt prejel najvišji znesek v nemški ligi, skupno pa kar osmi najvišji v zgodovini ženskega nogometa. Resda so številke neprimerljive, a kljub temu lahko zapišemo: Šeškov prestop iz Leipziga v Manchester United je »zgolj« 39. najdražji prestop med moškimi.

Razmerja moči v ženskem nogometu so manj očitna kot pri moških. Že res, da Lara Prašnikar odhaja v eno od najboljših lig na svetu, a težko je določiti, katera celina ima prevlado. Ženski nogomet ni kot ženska košarka, v kateri najboljše igralke mečejo na koš samo v ameriški ligi (W)NBA. Najvišje plače imajo še zmeraj nogometne zvezdnice v Evropi, saj denimo Naomi Girma pri Chelseaju (kamor je za 1,1 milijona dolarjev prestopila iz San Diega) prejme približno milijon dolarjev letnega nadomestila, obenem je tudi za ženske mamljivo, da nosijo dres velikih evropskih klubov: Barcelona, PSG, Chelsea, Arsenal, Bayern …