Ledena princesa iz opernih odrov, ki obožuje Maradono in je igrala ragbi

Ob stoletnici opere Turandot bo naslednje leto operna diva Anna Pirozzi, trenutno najbolj cenjena interpretka Puccinijeve ledene princese, vlogo pela v največjih opernih hišah. Na odru milanske Scale, prizorišču svetovne premiere, jo bo predstavila 24. aprila, na predvečer obletnice. Z njo bo nastopila tudi v newyorški Metropolitanski operi, v londonskem Covent Gardnu in berlinski Deutsche Oper. Neapeljčanka je začela kariero pri 37 letih, ko je bila večina kolegov njene starosti že zdavnaj uveljavljena.

Leta 2013 se je v vlogi Abigaille v Nabuccu pod taktirko Riccarda Mutija v Salzburgu povzpela med zvezde. Malo prej jo je uspešno izvedla tudi v ljubljanski Operi. Na Ljubljana Festivalu je pod taktirko Plácida Dominga blestela v Verdijevem Rekviemu. Do 25. leta je pela pop glasbo in je opera sploh ni zanimala. Navdihnila jo je arija Casta Diva iz Norme v izvedbi Marie Callas. Rojena ob vznožju vulkana Vezuv občuduje Diega Maradono. Štiri leta je igrala ragbi.