Lesoto: kraljestvo v oblakih med revščino, upanjem in čebelami

Lesoto je parlamentarna monarhija, ki jo v celoti obkroža Južnoafriška republika.

Leži v dih jemajočem gorskem predelu Maloti-Drakensberg in je s 1400 metri najnižje nadmorske višine najvišje ležeča država na svetu. Večino prebivalstva te dvomilijonske države predstavljajo Basuti. Nastala je leta 1824 pod kraljem Moshoeshoejem I., od leta 1868 je bila protektorat Združenega kraljestva, leta 1966 pa je postala neodvisna. Maseru, Lesoto. Postajališče za taksije, smer Semonkong. V star mercedes s šestnajstimi sedeži se nas je stlačilo dvajset. Z vso prtljago vred. In te ni bilo malo. Ko si se usedel, je bilo konec. Prehod je bil založen praktično do stropa. Torbe, plinske jeklenke, stoli in še kaj bi se našlo. Iz zvočnikov je donela domača glasba, ki jo je velikokrat preglasil glasen smeh. Razpoloženje je bilo kljub vsemu sproščeno in prijetno. Prvič smo izstopili po ...