Leto 2020 – mednarodno leto zdravja rastlin

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. In kaj ima s tem zdravje ljudi?

Zadnji podatki ministrstva za okolje in prostor so iz leta 2016 in v poglavju o porabi sredstev za varstvo rastlin navajajo, da se je poraba fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji v zadnjih letih skoraj prepolovila, z 2031 ton v letu 1992 na 1102 ton v letu 2015. FOTO: Matej Družnik