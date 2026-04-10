    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Znova rušijo šole in bolnišnice, na mizi pa pacienti, ki se ne prepoznajo več

    Napad na Libanon je ostajal globoko v senci izraelsko-ameriške invazije na Iran. Z juga Libanona poročajo o katastrofalnih razmerah in hudi humanitarni stiski.
    Bolnišnica Al Šifa v Gazi po izraelskem uničenju. Na fotografiji so ostanki osrednje stavbe, desno pa je uničen most, ki je vodil do stavbe z operacijskimi sobami. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Bolnišnica Al Šifa v Gazi po izraelskem uničenju. Na fotografiji so ostanki osrednje stavbe, desno pa je uničen most, ki je vodil do stavbe z operacijskimi sobami. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Aljaž Vrabec
    10. 4. 2026 | 11:00
    31:19
    A+A-

    Napad na Libanon je ostajal globoko v senci izraelsko-ameriške invazije na Iran. Z juga Libanona poročajo o katastrofalnih razmerah in hudi humanitarni stiski. Izrael trdi, da se bori proti šiitskemu gibanju Hezbolah, a dejansko je okupiral južni del države in pri tem z zemljo ravna vsa obmejna naselja.

    Izraelska oblast je vse skupaj označila kot »boj proti terorizmu« in napovedala vzpostavitev »varovalnega pasu«. Po zadnjih napovedih bodo zavzeli območje, ki bo segalo približno 30 kilometrov od meje, kar je približno desetina Libanona. Na tem ozemlju bodo porušili vse v hiše v libanonskih vaseh. Resda so se oglasile nekatere evropske države in poleg njih še Kanada in Združeni narodi, vendar besedam obsojanja ne sledijo nobena konkretna dejanja.

    Tako znova spremljamo nezakonito širjenje Izraela in okupacijo tujega ozemlja. V živo na vseh naših zaslonih. A ko se kdo temu upre, ga Izrael s svojimi pajdaši označi za »terorista«. Nenazadnje je Hezbolah na začetku osemdesetih let nastal prav kot odgovor na izraelsko zasedbo Libanona.

    Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih najmanj 1888 ljudi, vključno z najmanj 124 otroki, ranjenih pa je že več kot 6000. Urad ZN za humanitarne zadeve trdi, da je bilo ubitih tudi 52 zdravstvenih delavcev. Nekatere najhuje poškodovane paciente oskrbuje plastični kirurg dr. Mohamed Ziara. Zanj ni to nič novega, saj je pred tem vrsto let deloval v Gazi.

    Novice  |  Svet
    Izrael in Palestina

    Izraelska vojska: Iz Libanona so vdrli v naš zračni prostor

    V spopadih med izraelsko vojsko in gibanjem Hamas že na tisoče žrtev, domove zapustilo več kot 260.000 ljudi, brez hrane jih je pol milijona.
    11. 10. 2023 | 07:23
    Premium
    Novice  |  Svet
    Izrael in Palestina

    Klinična smrt svetovne diplomacije v Gazi

    10.000 mrtvih Palestincev, med njimi 4100 otrok, in nobene resne pobude za prekinitev ognja.
    Boštjan Videmšek 6. 11. 2023 | 16:10
    Photo
    Novice  |  Svet
    Izrael in Palestina

    Danes v Izraelu pokopavajo padle vojake

    Izrael trdi, da je v bojih na severu Gaze od začetka ponovne operacije Hamasa umrlo 44 vojakov.
    13. 11. 2023 | 07:20
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Tom Potokar: Človek, ki je videl vse. Zato ve, kaj govori

    Tom Potokar je plastični kirurg slovenskih korenin, ki je obiskal številna vojna območja, nazadnje genocid v Gazi.
    Aljaž Vrabec 10. 12. 2025 | 05:00
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Kirurg slovenskih korenin, vest človeštva v Gazi

    Tom Potokar, strokovnjak za opekline in vojno medicino, je spet v palestinski enklavi. Šestnajstič v karieri. Nikdar in nikjer ni bilo huje.
    Ali Žerdin 23. 5. 2025 | 20:00
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ustanovna seja DZ

    Golob in Janša se bosta stehtala prvič po volitvah

    Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. Vprašanja in odgovori pred konstitutivno sejo novega sklica državnega zbora.
    Uroš Esih 9. 4. 2026 | 18:40
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Netanjahu bo umiril napade na Libanon, pravi Trump

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    9. 4. 2026 | 06:45
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Anikó Lévai

    Kdo je skrivnostna soproga Viktorja Orbána?

    Spoznala sta se pri njenih dvajsetih letih, se poročila leta 1986, skupaj imata pet otrok, štiri hčerke in sina.
    Tanja Jaklič 9. 4. 2026 | 18:00
    mohamed ziaraLibanonpalestinski kirurgGazaIzrael in PalestinaBližnji vzhod

