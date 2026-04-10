Znova rušijo šole in bolnišnice, na mizi pa pacienti, ki se ne prepoznajo več

Napad na Libanon je ostajal globoko v senci izraelsko-ameriške invazije na Iran. Z juga Libanona poročajo o katastrofalnih razmerah in hudi humanitarni stiski. Izrael trdi, da se bori proti šiitskemu gibanju Hezbolah, a dejansko je okupiral južni del države in pri tem z zemljo ravna vsa obmejna naselja.

Izraelska oblast je vse skupaj označila kot »boj proti terorizmu« in napovedala vzpostavitev »varovalnega pasu«. Po zadnjih napovedih bodo zavzeli območje, ki bo segalo približno 30 kilometrov od meje, kar je približno desetina Libanona. Na tem ozemlju bodo porušili vse v hiše v libanonskih vaseh. Resda so se oglasile nekatere evropske države in poleg njih še Kanada in Združeni narodi, vendar besedam obsojanja ne sledijo nobena konkretna dejanja.

Tako znova spremljamo nezakonito širjenje Izraela in okupacijo tujega ozemlja. V živo na vseh naših zaslonih. A ko se kdo temu upre, ga Izrael s svojimi pajdaši označi za »terorista«. Nenazadnje je Hezbolah na začetku osemdesetih let nastal prav kot odgovor na izraelsko zasedbo Libanona.

Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih najmanj 1888 ljudi, vključno z najmanj 124 otroki, ranjenih pa je že več kot 6000. Urad ZN za humanitarne zadeve trdi, da je bilo ubitih tudi 52 zdravstvenih delavcev. Nekatere najhuje poškodovane paciente oskrbuje plastični kirurg dr. Mohamed Ziara. Zanj ni to nič novega, saj je pred tem vrsto let deloval v Gazi.