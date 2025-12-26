Liberalna demokracija lahko pripelje na prag fašizma. Tu smo zdaj

Leto 2025 si bomo zapomnili po temeljnih premikih, ki so za vselej spremenili našo zavest. Z odskokom na prvem mestu stoji genocid v Gazi in njegov epilog, ki kot glava Mt. Everesta nedoločno tiči v oblakih. Taka je podoba enega, domnevno demokratičnega obraza na Janusovi glavi. Podobo drugega, vsekakor nedemokratičnega obraza še vedno gledamo v Ukrajini, kjer se ob osvobodilnih bojih Ukrajincev napajajo interesi tako Vzhoda kot Zahoda. Zapomnili si ga bomo tudi po družbeni tesnobi, ki okrog decembrskega solsticija in glede na bližajoče se pomladanske volitve kot megla seda nad Slovenijo.

Začelo se je, astrološko rečeno, v nebesnem znamenju zahodnega kozoroga, in čez kak mesec, ko je minilo leto zmaja, na začetku kitajskega novega leta, v znamenju lesene kače. Kača opazuje, in ko udari, to stori s kirurško natančnostjo. Les s svojo počasno, konstantno rastjo simbolizira rast, razvoj, dolgoročnost. Lesena kača kot spoj obojega simbolizira sodobno Kitajsko in z njo sodobni Vzhod.