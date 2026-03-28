Lionel Jospin (1937–2026) – emblematični francoski socialist

Levica je bila njegov jezik. Med letoma 1997 in 2002 je bil francoski predsednik vlade. Umrl je 22. marca, na dan drugega kroga francoskih lokalnih volitev.

Ko se je leta 2002 na volitvah potegoval za predsedniško funkcijo in se ni uvrstil v drugi krog, je nemudoma izstopil iz politike. FOTO: Joel Saget/AFP

Spoštovanje je beseda, ki ob njegovem slovesu najbolje zaznamuje odnos političnih sopotnikov z levice in desnice do nekdanjega premiera in predsednika socialistične stranke Lionela Jospina. »Spoštovanje njegove politične poti, njegovega delovanja na čelu vlade in njegovega koncepta 'rdeče, roza in zelene' pluralne levice, ki jo je zagovarjal in utelešal«, je v uvodniku dnevnika Libération po njegovi smrti zapisal urednik Paul Quinio v besedilu Lionel Jospin, singulier pluriel, ko je poudaril njegovo enkratnost v pluralnosti. Pripadal je delu generacije socialistov, navdihnjenih z izkušnjo antikolonialističnega angažmaja, katerega središče je bil protest proti vojni v Alžiriji. Kot dosleden in pošten človek je veljal za asketa, strogega in celo hladnega politika s protestantsko etiko. Ta ...