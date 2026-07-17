Lionel Messi, največji vseh časov: kako je drobni deček postal večni kralj

Ko se je 39-letni božji odposlanec na nogometni Zemlji v drugi minuti sodnikovega podaljška polfinalne tekme svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo na desni, zanj popolnoma nenaravni strani terena, kamor ga je genialni argentinski selektor Lionel Scaloni prestavil v zaključku tekme, pripravljal na podajo v kazenski prostor, je bil scenarij že napisan. Jasno je bilo – po vseh nenapisanih nogometnih zakonih je preprosto moralo biti tako –, da bo njegova zavrtinčena in lasersko odmerjena podaja preletela angleški obrambni peščeni stolp in se od glave diamantne menjave Lautara Martíneza odbila za hrbet do tedaj še edinega živega Angleža, vratarja Jordana Pickforda. Nadvse zasluženo in edino prav je bilo tako. Angleži, večno precenjeni, robustno oholi in v svojih klubih (z izjemno ...