Ljubezen porojeva spravo. In sprava je v temelju Svetovnega slovenskega kongresa

Ustanovno zasedanje Svetovnega slovenskega kongresa se je odvijalo 27. junija 1991, neposredno po osamosvojitvi in hkrati z agresijo JLA na Slovenijo.

To, kar je bila doma spravna slovesnost v Rogu leta 1990, je bila na globalni ravni ustanovitev Svetovnega slovenskega kongresa leta 1991. Ustanovljen je bil prav v dneh osamosvojitve Slovenije, natančneje, na dan napada Jugoslovanske ljudske armade na samostojno Republiko Slovenijo 27. junija 1991. In kot pri spravni slovesnosti in njeni organizaciji ni sodelovalo le strateško vodstvo Demosa, Demokratične opozicije Slovenije, marveč tudi celotno strateško vodstvo slovenske osamosvojitve, se je to ponovilo na otvoritvenem zasedanju Svetovnega slovenskega kongresa. Se pravi: ponovno sta nastopila predsednik države Milan Kučan in nadškof Alojzij Šuštar. S tem je zasedanje dobilo historični in univerzalni pomen. Slovenci z vsega sveta, ko smo ustanavljali Svetovni slovenski kongres, so od ...