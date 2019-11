Ljubezen v času umetne inteligence

Ko govorimo o umetni inteligenci, običajno govorimo o prihodnosti. Prelevimo se v nostradamuse, vedeževalce in analitike vseh sort ter ugotavljamo, kdaj bodo avtonomna izpodrinila »običajna« vozila, kateri poklici bodo izginili in kateri nastali na novo, ali se bodo ptice zaletavale v drone in ali se bo kdaj zgodilo, da bo alexa svojega lastnika zaklenila v hišo, mu onemogočila dostop do hladilnika in ga pustila stradati, kakor je to v filmu Demonsko seme storil računalnik, ki se je usodno zaljubil v ženo (igra jo Julie Christie) svojega stvaritelja.K tem pomislekom nas v prvi vrsti spodbuja prav umetnost: kdo se ob gledanju filma ...