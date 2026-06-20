Hočem reči, je rekel, ko nama je dotočil kavo, da je v tretji Mojzesovi knjigi stavek, ki ga je ponavljal tudi Jezus: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

Zadnjega oktobra lani sva se z Žigom poslovila od Navafa, deklice iz Gaze Džuri, njene mame in drugih bolnikov v hotelu Retno v Ramali, ki je po 7. oktobru postal zatočišče tistih, ki se niso mogli vrniti domov v Gazo. Po nizu mučnih izkušenj na poti iz Dženina, ko sva dojela, da najina zgodba o tem, da sva verska turista, ne bo več prepričala vojakov na nadzornih točkah, sva vedela, da morava čim prej oditi. Moj telefon je bil poln fotografij, intervjujev, posnetkov, Žiga je imel na fotoaparatu ure in ure posnetega vizualnega materiala, od Hebrona, Masafer Jate, Ramale, Jeruzalema, Betlehema, Dženina. Še zadnjič sva se vkrcala v rumeni kombi in se po prašni puščavski cesti odpeljala proti kakih štirideset kilometrov oddaljenemu Jerihu. Od Ramale do Jeriha se cesta spusti za skoraj pol ...