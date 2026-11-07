  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Sobotna priloga

    Ljubezen do bližnjega brez logike

    Vsak posameznik svet doživlja po svoje, svet je lep, svet postane lep.
    Svet okoli nas ni takšen, kot je, ampak je takšen, kot smo mi, kot nanj gledamo. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Svet okoli nas ni takšen, kot je, ampak je takšen, kot smo mi, kot nanj gledamo. FOTO: Dejan Javornik
    Janez Hönn
    7. 11. 2026 | 15:00
    1:53
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

    S tem, kar piše Jela Krečič, se je lahko strinjati, da je nemogoče ljubiti svojega bližnjega kot samega sebe, kot pravi Jezus. Že prvo vprašanje pa je, ali ljubiš samega sebe. Naprej potem citira Freuda. Vse je logično, da je to čustvo nemogoče. Moja izkušnja je drugačna.

    image_alt
    Ljubi svojega bogataša!

    Različno, zelo različno sodimo ta svet, tako in čisto drugače. Ko imaš enkrat težavo, ki te moti, ki te mori, ki ti ne pusti živeti, in se potem te težave rešiš, kakšno olajšanje sledi. Začuda, svet je lep, svet postane lep. In čisto lahko ljubiš svojega bližnjega kot samega sebe. Ni hec v tem, da to veš, da to govoriš, to moraš izkušati. Kar je verjetno doživljal Jezus. In logike ni več. V resnici je logika logična in dosti dolgočasna. Svet okoli nas ni takšen, kot je, ampak je takšen, kot smo mi, kot nanj gledamo.

    ***

    Janez Hönn, Renče

    Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velika sprememba za komitente: banka uvaja nov način preverjanja

    Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
    2. 11. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    HIBRID

    Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    6. 11. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

    Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
    Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Igor Koprivnikar: Zakaj jugovzhodna Evropa plačuje dražjo elektriko

    Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I, opozarja na posledice cenovnih pretresov, ranljivost jugovzhodne Evrope in predstavi vizijo evropskega energetskega trga.
    Borut Tavčar 7. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2026

    Glasujte za svoje nominirance za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 12. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar, Nejc Gole 7. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kaj bo odločalo o energetski prihodnosti Slovenije? (foto in video)

    Visoke cene energije, prihodnost JEK2 in boj za konkurenčnost industrije. Oglejte si najodmevnejše poudarke konference Energetika 2026.
    6. 11. 2026 | 12:02
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Aleksander Mervar: »Najhuje bo letošnjo zimo«

    Direktor Elesa opozarja na visoke cene elektrike, vremenska tveganja in vse večjo uvozno odvisnost Slovenije. Kdo bo plačal račun za energetski prehod?
    6. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    odnosiLjubezen do bližnjegasamopodobajezuspisma bralcev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Slovenija o Rusiji v decembrskih dneh

    Pol leta pred začetkom SP v hokeju se je zakuhalo okrog napovedane vrnitve Rusov in najbrž tudi Belorusov. Pri HZS še niso sprejeli uradnega mnenja.
    Siniša Uroševič 7. 11. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    ZDA ponujajo 20 milijonov za informacije o iranskem jedrskem programu

    Donald Trump je že večkrat izjavil, da so ameriške sile jedrski program dejansko uničile. Diplomatska prizadevanja posrednikov so sicer v polnem teku.
    7. 11. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Pisma bralcev

    Ljubezen do bližnjega brez logike

    Vsak posameznik svet doživlja po svoje, svet je lep, svet postane lep.
    7. 11. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Unai Emery

    Legendarni trener: Manchester United je na enaki ravni kot Barcelona

    Prvi mož v zadnjih letih zelo uspešnega kluba iz Birminghama je pred tekmo z Man Unitedom o rdečih vragi govoril z izbranimi besedami.
    7. 11. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Lokalne volitve

    Županovo vabilo Slovencem, da pridejo živet v središče Koroške

    Prvi mož Slovenj Gradca Tilen Klugler je edini župan mestne občine, ki na lokalnih volitvah nima protikandidata.
    Rok Tamše 7. 11. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Pisma bralcev

    Ljubezen do bližnjega brez logike

    Vsak posameznik svet doživlja po svoje, svet je lep, svet postane lep.
    7. 11. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Unai Emery

    Legendarni trener: Manchester United je na enaki ravni kot Barcelona

    Prvi mož v zadnjih letih zelo uspešnega kluba iz Birminghama je pred tekmo z Man Unitedom o rdečih vragi govoril z izbranimi besedami.
    7. 11. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Lokalne volitve

    Županovo vabilo Slovencem, da pridejo živet v središče Koroške

    Prvi mož Slovenj Gradca Tilen Klugler je edini župan mestne občine, ki na lokalnih volitvah nima protikandidata.
    Rok Tamše 7. 11. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki kopnijo, vi pa razmišljate o prodaji?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    3. 11. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

    Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

    Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

    SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    next akter Aircash

    Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

    3. 11. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Kaj pomeni, če vas pokličejo sredi noči (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    5. 11. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

    Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
    3. 11. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

    Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
    Promo Delo 6. 11. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
    Vredno branja

    Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

    Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
    Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj imajo skupnega stoletniki in čebele?

    Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
    5. 11. 2026 | 10:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo