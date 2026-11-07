Ljubezen do bližnjega brez logike

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

S tem, kar piše Jela Krečič, se je lahko strinjati, da je nemogoče ljubiti svojega bližnjega kot samega sebe, kot pravi Jezus. Že prvo vprašanje pa je, ali ljubiš samega sebe. Naprej potem citira Freuda. Vse je logično, da je to čustvo nemogoče. Moja izkušnja je drugačna.

Različno, zelo različno sodimo ta svet, tako in čisto drugače. Ko imaš enkrat težavo, ki te moti, ki te mori, ki ti ne pusti živeti, in se potem te težave rešiš, kakšno olajšanje sledi. Začuda, svet je lep, svet postane lep. In čisto lahko ljubiš svojega bližnjega kot samega sebe. Ni hec v tem, da to veš, da to govoriš, to moraš izkušati. Kar je verjetno doživljal Jezus. In logike ni več. V resnici je logika logična in dosti dolgočasna. Svet okoli nas ni takšen, kot je, ampak je takšen, kot smo mi, kot nanj gledamo.

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Janez Hönn, Renče

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.