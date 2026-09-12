Ljubljana izgublja obliko »umešanega jajca«: kako jo dobiti nazaj

Prebivalci Madrida svoje mesto radi poimenujejo poblachón manchego, kot veliko vas v La Manchi. Ta nenavadna prispodoba, s katero so mogočno špansko prestolnico opisovali že številni pisatelji, me je vedno begala. Kaj je vendar vaškega v več kot trimilijonskem velemestu, drugem največjem v Evropski skupnosti? Ko sem dobil priložnost, da v njem za nekaj časa zaživim, se mi je Madrid razkril kot mesto nasprotij, ki je kljub svoji velikosti in vrvežu ohranilo nekaj izrazito podeželskega. Preproste navade prebivalcev in tesno povezane skupnosti sosesk oziroma barriev so široki metropolitanski krajini dajale pridih počasnega vaškega življenja. V strogo urejenem in gosto pozidanem mestu so se za vogali odstirale majhne pokrite tržnice, kjer je bilo dnevno mogoče najti sveže sadje, zelenjavo, ...