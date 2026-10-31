Ljubljana je bila vedno odprto mesto. To je njena prednost, ne slabost

Poldrugo desetletje na nacionalnem političnem prizorišču ni bil viden. Med letoma 2002 in 2004 je bil predsednik vlade, med letoma 2002 in 2005 pa predsednik LDS. Župansko kandidaturo je napovedal avgusta letos. Šiška? Šiška, da. V katerem koncu Šiške ste odraščali? V Spodnji Šiški. Obiskoval sem osnovno šolo Hinka Smrekarja. V Šentvidu sem hodil na gimnazijo. In zdaj? Tudi Šiška? Ne. Gameljne. Po letu 2010 ste precej časa preživeli v tujini. Nekaj let sem živel v Vodicah, tri leta in pol v Luksemburgu, podobno obdobje v Frankfurtu. Ljubljana se je v tem času spremenila? Seveda, tako kot se je spremenila Slovenija. Ljubljana je postala tipično srednjeevropsko mesto, mestno središče je zdaj zaprto, lepo je, ljubljanski grad je prenovljen … Šiška pa ostaja takšna, kakršna je ...