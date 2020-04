FOTO:Ljudje, ki jih prej nismo niti opazili, so se izkazali kot najbolj nepogrešljivi del

Kako vidijo, mislijo, doživljajo ta svet, vsak na svojem koncu Evrope ali sveta, s svoje perspektive različni posamezniki:raziskovalec, ki je dosegel tri skrajne točke sveta, južni in severni pol ter vrh Mount Everesta, Norvežan Erling Kagge; iluzionist in kulturni delavec Miran Čanak v Goi v Indiji; hrvaški režiser, umetniški vodja HNK in Mini teatra Ivica Buljan, ki je v času pandemije v karanteni v zagrebškem stanovanju doživel tudi kataklizmo potresa; namestnica direktorja največje španske kulturne institucije Círculo de Bellas Artes Lidija Šircelj in izraelski režiser Yonatan Esterkin, ki ga je koronavirus ustavil pri ...