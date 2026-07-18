Ljudje morajo poznati resnico. In morajo vedeti, da niso sami

V prvem delu reportaže o ruskih novinarjih, ki so v Rigi našli zatočišče pred Putinovim režimom, sem pisal o tem, v kako nehvaležnem položaju so. Latvijska vlada jim je sprva na stežaj odprla vrata, a tamkajšnja družba jih ni sprejela medse. Utesnjujejo jih tudi številni birokratski predpisi. Njihovo dovoljenje za bivanje je vezano na pogodbo o delovnem razmerju. Ker je Radio Svoboda v okviru krčenja proračuna odpustil eno izmed mojih sogovornic, ji grozi izgon iz države. Radio Svoboda ni izjema, prej pravilo. Številni neodvisni ruski mediji se spoprijemajo s finančnimi težavami. O tem sem se pogovarjal s Katerino Abramovo, vodjo komunikacij in namestnico izvršne direktorice spletnega portala ­Meduza. Zgodba o nastanku Meduze sega v leto 2013, ko je oligarh in Putinov zaveznik Aleksander ...