Luč je močnejša od teme

Z nahrbtniki se spustiva v središče mesta. Prazne tlakovane ulice Betlehema ob mraku govorijo, z vsakim korakom se luščijo plasti časa, od obdobja Izraelitov, od časa, ko se je tu rodil deček, pastir po imenu David, ki je premagal Filistejca Goljata s pračo in kamnom, do časa, ko je Herodov sin Antipa naročil pokol novorojenčkov, ker naj bi se bal prerokbe prihoda mesije – in tu je tudi tisti čas pred dva tisoč leti, ko naj bi se v jaslih v Betlehemu, med skromnimi pastirji, rodil Odrešenik.

Ustaviva se pred vhodom v Grand Hotel Betlehem, ki je eden redkih hotelov, ki še obratuje.

Na recepciji sva očitno edina gosta. Mladi receptor, Ahmed mu je ime, poskuša skriti osuplost, da je po dolgih mesecih končno sprejel gosta. Jaz sem kristjan, je rekel drugi mladenič, ki je poskrbel za najino prtljago, moj prijatelj Ahmed je musliman.